Роскосмос показал видео аварии ракеты Союз
Комиссия Роскосмоса назвала причиной аварии Союза деформацию датчика разделения.
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Роскосмос опубликовал видео аварии ракеты Союз-ФГ, которая произошла 11 октября. Соответствующую запись ведомство разместило в Facebook.
Установленная на ракете камера зафиксировала момент нештатного разделения первой и второй ступеней.
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Напомним, 31 октября исполнительный директор Роскосмоса заявил, что авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней.
По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.