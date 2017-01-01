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Роскосмос показал видео аварии ракеты Союз

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Комиссия Роскосмоса назвала причиной аварии Союза деформацию датчика разделения.
Камера зафиксировала момент разделения ступеней
Камера зафиксировала момент разделения ступеней
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Роскосмос опубликовал видео аварии ракеты Союз-ФГ, которая произошла 11 октября. Соответствующую запись ведомство разместило в Facebook.

Установленная на ракете камера зафиксировала момент нештатного разделения первой и второй ступеней.

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Напомним, 31 октября исполнительный директор Роскосмоса заявил, что авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. 

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

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Теги: Роскосмос, Союз-ФГ, ракета, авария, ЧП, видео
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