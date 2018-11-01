В Армении распущен парламент

Парламент Армении распущен силой закона после того, как депутаты Национального собрания во второй раз не избрали Пашиняна премьером страны.

В Армении депутаты Национального собрания страны на заседании в четверг, 1 ноября, не избрали единого кандидата Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент распущен силой закона. Об этом сообщает Интерфакс.

"Парламент Армении распущен силой закона. Поздравляю", - написал Пашинян в соцсети.

Ранее в четверг он заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то снова в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера второй раз Национальное собрание распускается силой закона и проводятся внеочередные выборы парламента.

Выборы проводятся не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 45 дней после роспуска законодательного органа. День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.

Напомним, 16 октября премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Первый этап выборов состоялся 24 октября. Тогда Пашинян, являющийся единственным кандидатом, не был избран.

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