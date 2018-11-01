Ядерные бомбардировщики РФ были перехвачены над Норвежским и Баренцевым морями

Перехват российских ТУ-160 осуществили самолеты Британии и Норвегии.

В разных точках над Норвежским и Баренцевым морями истребители Typhoon армии Великобритании и норвежские F-16 перехватили несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. В Москве при этом заявляют, что их Ту-160 ничего не нарушили.

Об этом сообщает Униан соссылкой на Daily Star.

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В британском Минобороны пояснили, что российские сверхзвуковые бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, могли “вторгнуться“ в воздушное пространство королевства. Поэтому истребители были подняты в небо с базы в Шотландии, чтобы проследить за ними.

Стоит отметить, что главным стратегическим заданием бомбардировщиков Ту-160 с советских времен было нанесение ядерного удара по удаленным целям.

В министерстве обороны РФ тоже подтвердили, что F-16 армии Норвегии были отправлены, чтобы “сопроводить“ Ту-160 на некоторых участках их маршрута. Также в Москве добавили, что бомбардировщики приземлились на российской базе после 10-часового полета.

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Самолетам Великобритании часто приходится перехватывать российские. И ситуация лишь обострилась на фоне напряженности в дипломатических отношениях между Лондоном и Москвой после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля агентами ГРУ на британской территории.

Как сообщалось 18 октября, под Калининградом модернизируют ядерные бункеры.