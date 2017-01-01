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Берлин готов дать еще денег на переселенцев

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Для вынужденно перемещенных лиц Германия готова дополнительно предоставить 75 миллионов евро.
Меркель находится с официальным визитом в Киеве
Меркель находится с официальным визитом в Киеве
Администрация президента Украины

Германия готова выделить дополнительные 75 млн евро на поддержку переселенцев с Донбасса. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в четверг, 1 ноября.

"В плане сотрудничества для развития у нас очень тесное. С 2014 года выделено 490 миллионов евро. В частности, в интересах внутренне перемещенных лиц. Также, мы предоставляем помощь для развития социальной инфраструктуры на Востоке Украины. Я очень рада, что сегодня могу поговорить о нашей готовности выделения дополнительных средств на сумму 75 миллионов евро. Почти 3 миллиарда гривен для улучшения перспектив трудоустройства украинцев путем профессионального образования и улучшение жилищной ситуации", - сказала Меркель.

Она также сообщила о готовности выделить дополнительные средства на науку в Украине.

"Мы будем создавать центр передового опыта на сумму 2 миллиона евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать заграницу, но также могли делать замечательную работу", - сообщила Меркель.

Напомним, по состоянию на 29 октября в Украине на учете находились 1 522 743 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

 

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Теги: Крым, Германия, Меркель, беженцы, донбасс, Порошенко, финансирование, Ангела Меркель, Петр Порошенко, переселенцы, аннексия Крыма, беженцы с Юго-Востока, переселенцы из зоны АТО
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Источник: korrespondent.net

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