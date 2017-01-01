Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Расстрел синагоги в США: стрелок не считает себя виновным

Комментариев: 0
На вопрос судьи, понимает ли он выдвинутые против него обвинения, Боуэрс ответил утвердительно, но при этом виновным себя признавать не стал.
Роберту Бауэрсу грозит суровое наказание вплоть до смертной казни
Роберту Бауэрсу грозит суровое наказание вплоть до смертной казни

Подозреваемый в стрельбе в синагоге Питтсбурга 46-летний Роберт Бауэрс, заявил в суде, что не признает себя виновным. Как сообщает Reuters, Бауэрса обвиняют по 44 пунктам, включая преступления на почве ненависти и преступления с использованием огнестрельного оружия.

"46-летний Роберт Бауэрс мало говорил в суде. Он сказал только, что понял обвинение против него, но считает себя невиновным", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания), убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, суд, стрельба, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь