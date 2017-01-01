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Судьям в Армении выдадут табельное оружие

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Обучение владению оружием будут проводить сотрудники правоохранительных органов.
В Армении судьи получат оружие для самообороны
В Армении судьи получат оружие для самообороны

Действующее правительство Армении на заседании в четверг, 1 ноября, приняло решение о том, чтобы выдать судьям страны табельное оружие, сообщает Интерфакс.

Согласно решению, оружие и патроны, а также другие средства для самозащиты будут выдаваться судьям полицией. Обучение владению оружием также будет проводить полиция.

По истечении срока службы судьи обязаны в недельный срок вернуть обратно выданное оружие и другие средства самообороны.

Применять огнестрельное оружие вершители правосудия смогут только в целях самообороны. 

Ранее Национальное собрание Армении на внеочередном заседании вновь отклонило предложенные правительством страны поправки в Избирательный кодекс.

В Армении распущен парламент

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Теги: оружие, Армения, полиция, судьи
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Источник: korrespondent.net

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