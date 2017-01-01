Более ста человек задержали во Франции за беспорядки на Хэллоуин

Участники беспорядков поджигали автомобили и мусорные урны, а также агрессивно вели себя в отношении стражей порядка.

116 человек задержаны во Франции из-за беспорядков во время Хэллоуина

Сотрудники французской полиции задержали 116 человек в ходе беспорядков во время празднования Хэллоуина, сообщают местные СМИ.

Погромы и беспорядки произошли в ряде городов страны, в частности, в Лионе, Тулузе, Рене и Нанте. Участники беспорядков поджигали автомобили и мусорные урны, а также агрессивно вели себя в отношении стражей порядка.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер отметил, что праздник Хэллоуин - это "не повод для разбоя". Он подчеркнул недопустимость нападений на сотрудников полиции.

В ночь на четверг для обеспечения безопасности были задействованы около 15 тысяч полицейских. "Я приветствую и поддерживаю действия наших сил безопасности, которые были мобилизованы в эту ночь", - подчеркнул министр.

Ранее в Киеве прошел парад "зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин.

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