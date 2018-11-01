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Российской партии отказали в помиловании Сенцова

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Право помилования - исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве.
Путин отказал российской партии в помиловании Сенцова
Путин отказал российской партии в помиловании Сенцова
ТСН

Президент России Владимир Путин отказался рассматривать вопрос о помиловании украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба российской партии Яблоко, которая обращалась к Путину с просьбой о помиловании.

"Право помилования - исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший с гуманитарной, правовой и политической точек зрения", - говорилось в обращении.

Администрация Путина в ответ на это обращение написала, что президент РФ не будет рассматривать вопрос о помиловании Сенцова без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где удерживается политзаключенный.

В Кремле пообещали приобщить обращение партии Яблоко к просьбе Сенцова о помиловании, если он ее подаст.

"Такой ответ говорит о том, что президент снимает с себя ответственность за решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса - сохранения жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированы", - прокомментировала письмо из администрации Путина председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова. 

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительной голодовки Олега Сенцова практически завершены, а его состояние полностью восстановилось.

Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. Он голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года, требуя освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Теги: Путин, Партия, обращение, помилование, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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