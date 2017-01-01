В ресторане Таиланда вегетарианцам подали человеческое мясо

Сейчас владельца заведения обвиняют в убийстве и попытке избавится от трупа.

В Таиланде посетители вегетарианского ресторана обнаружили в заказанных блюдах куски человеческого мяса. Об этом пишет Lad Bible.

Власти начали расследование, которое установило, что мясо действительно было плотью человека. Дальнейшая инспекция помещений выявила куски плоти и следы крови, разбрызганных по стенам кухни заведения.

Впоследствие правоохранители нашли труп 61-летнего мужчины в септике. Погибшим мужчиной оказался завсегдатай этого ресторана. В последний раз его видели распивающим напитки вместе с братом 21 октября.

Отмечается, что мужчина якобы поссорился с владельцем ресторана. Местные СМИ сообщают, что спор перерос в конфликт, который закончился для посетителя смертельными травмами: у него найдены следы удара тупым предметом, а также следы ударов в живот и ногу.

Полиция полагает, что владелец заведения планировал измельчить труп и избавиться от кусков, подав в блюдах посетителям-вегетарианцам.

До того, как тело было найдено, владелец ресторана, как сообщается, успел бежать.

Ранее в Нигерии закрыли ресторан, в котором подавали блюда из человеческого мяса.

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