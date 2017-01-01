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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

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Землетрясение произошло в чилийском северном регионе Тарапака. Глубина залегания подземных толчков составила 100 км.
В Чили произошло землетрясение
В Чили произошло землетрясение
Getty Images

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

 

 

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Китае.

Также 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине.

 

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Теги: Землетрясения, Чили, катаклизмы, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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