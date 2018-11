В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.2 in Tarapaca, Chile 46 min ago pic.twitter.com/KNTy0AqoMR