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В США впервые за пять лет заключенного казнили на электрическом стуле

Комментариев: 1
В американском городе Нэшвилль казнили осужденного Эдмунда Загорски, который в 1983 году был признан виновным в убийстве двух человек.
В США казнили осужденного при помощи электрического стула
В США казнили осужденного при помощи электрического стула
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В США впервые с 2013 года заключенного казнили на электрическом стуле. Об этом в четверг, 1 ноября, пишет USA Today.

Смертный приговор привели в исполнение в тюрьме штата Теннеси.

Казнен Эдмунд Загорски, которого в 1983 году признали виновным в убийстве двух человек, которые хотели купить у него наркотики.

По данным СМИ, смертная казнь в настоящее время разрешена на территории 31 штата в США.

Ранее в Египте приговорили к смертной казни 17 человек по обвинению во взрывах в церквях.

Также в штате Теннеси впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор.

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Теги: наркотики, преступления, США, тюрьма, казнь, заключенный, смертная казнь, преступники
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Комментариев (1)
Колишнiй-скідняк    02.11.2018, 08:56
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
Молодцы! ВСем странам навязали отмену смертной казни что бы было проще аборигенам свои страны сливать штатам, а у себя оставили)))
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