В Польше убили воевавшего на Донбассе украинца - соцсети
В Польше погиб молодой украинский военнослужащий, который принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом сообщила в Facebook Елена Живко.
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“Война его не забрала. Смерть настигла в гражданской жизни. Молодой, добрый, как чистый лист ... Спи спокойно брат...“ - написала она, опубликовав фото погибшего бойца.
Елена Живко отметила, что позже сможет побратимам сообщить время похорон.
В комментариях пользователи высказывают слова соболезнования. Судя по этой информации, парень умер в Польше, причем по всей видимости, насильственной смертью.
Как сообщалось 29 мая, в Польше на заработках загадочно умер 23-летний чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира 2017 по мас-рестлингу.