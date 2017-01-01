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В Польше убили воевавшего на Донбассе украинца - соцсети

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Смерть настигла украинского военнослужащего под мирным небом Польши.
Обстоятельства трагедии пока не известны
Обстоятельства трагедии пока не известны
facebook.com/elenalviv

В Польше погиб молодой украинский военнослужащий, который принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщила в Facebook Елена Живко.

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“Война его не забрала. Смерть настигла в гражданской жизни. Молодой, добрый, как чистый лист ... Спи спокойно брат...“ - написала она, опубликовав фото погибшего бойца.

Елена Живко отметила, что позже сможет побратимам сообщить время похорон.

В комментариях пользователи высказывают слова соболезнования. Судя по этой информации, парень умер в Польше, причем по всей видимости, насильственной смертью.

Поьзователи высказывают свои соболезнования
Поьзователи высказывают свои соболезнования
скриншот

Как сообщалось 29 мая, в Польше на заработках загадочно умер 23-летний чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира 2017 по мас-рестлингу.

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Теги: АТО, Донбасс, война, ветеран, убийство, Польша
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