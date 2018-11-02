В Китае из-за конфликта автобус рухнул в реку
Конфликт и драка, возникшие между пассажиркой и водителем автобуса, стали причиной, приведшей к падению транспортного средства в реку.
В Китае в результате конфликта и драки пассажирки с водителем автобус упал в реку. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Синьхуа.
Авария случилась на юго-западе Китая. Транспортное средство упало в реку Янцзы.
По данным местных властей, на данный момент уже найдены тела 13 погибших, их личности установлены, еще два человека числятся пропавшими без вести.
Ранее в Пакистане пассажирский автобус слетел в пропасть, погибли по меньшей мере 17 человек.
Также сообщалось, что в Румынии перевернулся автобус с 72 пассажирами.
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