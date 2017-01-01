В РФ на выставке девушки повредили картины, пытаясь сделать фото

У работ оказались сломаны рама и стекло, а у одного из произведений искусства повреждено полотно.

В Екатеринбурге четыре девушки на художественной выставке повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойя.



Об этом сообщили в международном центре искусств Главный проспект, где были выставлены работы, передает ТАСС.

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Происшествие случилось в тот момент, когда девушки пытались сделать фото. Повреждения получили работы из серии Капричос Гойя, которые в экспозиции были дополнены интерпретацией Дали.

“Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, - это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. У работы Гойя сломана рама и стекло, а у Дали, помимо поломки, еще и повреждено само полотно“, - рассказали в центре.

Сейчас галерея работает в обычном режиме. “На работу центра это никак не повлияло, на поток людей тоже. Охрана, безопасность работают в прежнем режиме, только смотрители дополнительно предупреждают гостей о правилах поведения“, - прокомментировали в центре.

Напомним, а Лондоне на аукционе Sotheby’s картина известного уличного художника Бэнкси самоуничтожилась после того, как ее купили за миллион фунтов. Позже известный уличный художник, который скрывает свою личность за псевдонимом Бэнкси, признался, как создал самоуничтожившуюся во время аукциона Sotheby’s картину.

Кроме того, покупатель картины британского уличного художника Бэнкси, которая по итогам состоявшихся торгов лондонского аукциона Sotheby's оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки, не станет отменять сделку и останется с приобретенным лотом.