В Азербайджане псевдоукраинская община заседает под портретами Путина - посол

Во время конференции украинский посол в целом положительно оценил работу двух диаспорских организаций.

Посольство Украины в Азербайджане заявило, что будет добиваться всеми возможными правовыми способами исключения имени выдающегося поэта из названия местной так называемой “Украинской общины им. Т.Г.Шевченко“, которая действует в этой стране, откровенно проявляя пророссийскую позицию.

Об этом заявил во время II-й отчетно-выборной конференции Украинского конгресса Азербайджана (УКА) в Баку посол Украины в Азербайджанской Республике Александр Мищенко, сообщает пресс-служба украинского диппредставительства.

Председатель дипмиссии Украины отметил, что несмотря на все призывы Посольства - организация украинцев в АР, которая носит имя Т.Г.Шевченко, продолжает позорную практику проведения своих заседаний в помещении пророссийской организации Содружество под флагами и портретами руководителей Российской Федерации.

В этом контексте посол Украины напомнил, что за свое антиукраинское поведение одна из активистов указанной украинской общины Н.Яндарова, решением Национальной комиссии Украины была лишена статуса “иностранного украинца“.

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“Руководитель дипмиссии отметил, что посольство никогда не смирится с таким позорным поведением т.н “Украинской общины им. Т. Шевченко“ и будет добиваться всеми возможными правовыми способами исключения из названия этой организации имени Тараса Шевченко, чтобы не позорить его память как Великого Украинца, который отдал свою жизнь в борьбе за свободную и независимую от царской России - Украину!“ - информирует диппредставительство.

Во время конференции украинский посол в целом положительно оценил работу двух диаспорских организаций - УКА и “Украинской общины И.Франко в г.Сумгаит“.

Напомним, украинская община им. Т.Г.Шевченко зарегистрирована в 1997 году. У большинства членов этой организации отсутствует принципиальная проукраинская позиция по осуждению действий России против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, включая аннексию АР Крым, поддержки Москвой сепаратистских движений в отдельных регионах Донецка и Луганска и незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных.

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