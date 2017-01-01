У берегов Японии исчез один из Курильских остров

Курильские острова являются объектом длительных споров между Японией и Россией.

В 1987 году остров выступал над уровнем моря только на 1,4 метра скриншот

Возле Японии бесследно исчез необитаемый остров Есанбе Ханакита Коджима расположенный на западе Курильских островов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Есанбе является одним из 158 необитаемых островов, которым правительство Японии дал названия в 2014 году, с целью определения своих территориальных границ и расширение исключительной экономической зоны.

Исчезновение острова по-началу не заметили жители Саруфуцу, поселка, расположенного в 500 метрах от него, в северной части главного острова Хоккайдо

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Местные жители были предупреждены о возможном исчезновении острова в сентябре 2018 года, после того, как писатель Хироси Симидзу посетил Саруфуцу, чтобы написать продолжение своей книги о “скрытых“ японских островах.

Старые рыбаки говорили, что видели остров десятки лет назад, однако, впоследствии стали избегать этого района, поскольку системы навигации фиксировали его, как подводный риф.

Японская береговая охрана заявила, что в последний раз, когда проводился обзор острова в 1987 году, он выступал лишь на 1,4 метра над поверхностью моря, поэтому ведущие специалисты пришли к выводу, что он был разрушен ветром и дрейфующим льдом, который образуется в Охотском море каждую зиму .

Стоит отметить, что Курильские острова являются объектом длительных споров между Японией и Россией. Острова были захвачены советскими войсками через несколько дней после окончания Тихоокеанской войны.

Также отдельные японские острова приобретают все большее значение, учитывая территориальные споры с Китаем по поводу острова Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Напомним, 26 октября возле Курильских островов произошли два землетрясения.

Как сообщалось 2 октября, под Одессой приступили к спасению тонущего острова.