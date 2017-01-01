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В ЕС прокомментировали санкции РФ против Украины

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В Евросоюзе назвали неоправданным введение правительством России ограничительных мер против 68 юридических и 322 физических лиц из Украины.
В ЕС отреагировали на санкции РФ против Украины
В ЕС отреагировали на санкции РФ против Украины
Getty Images

В Евросоюзе назвали неоправданным введение правительством России санкций против Украины. Об этом в пятницу, 2 ноября, на своей странице в соцсети Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Следует избегать всех шагов, которые еще больше усугубляют ситуацию и мешают найти решение для восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует журналист заявление.

 

 

Напомним, Россия ввела ответные санкции против Украины 1 ноября. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из РФ.

В кабмине России сообщили, что ограничительные меры не носят окончательного характера.

 

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Украина-Россия, Евросоюз, санкции, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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