В порт грузинского Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО. Они примут участие в совместных учениях.

В Грузию в порт Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО. Они останутся там до 5 ноября для проведения совместных учений с представителями грузинской береговой охраны, сообщают в пятницу, 2 ноября, Новости-Грузия.

В частности, отмечено, что в составе группы немецкий флагманский корабль Rhein, турецкий саперный фрегат Erdemli, корабль Stibar ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский тральщик Turia. При этом командует указанной группой Альянса капитан второго ранга Франк Магински.

Cмотрите фотогалерею: В Грузию прибыли пять военных кораблей НАТО

"Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО останутся в Батуми до 5 ноября. Они проведут совместные учения вместе с представителями Береговой охраны Грузии, в ходе которых будет осуществлен обмен персоналом и совместные учения", - говорится в сообщении аджарского правительства.

Отмечается, что целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров.

Ранее Вооруженные силы США и Японии в среду, 31 октября, начали совместные военные учения Keen Sword.

Также сообщалось, что в Норвегии начались масштабные стратегические учения НАТО Единый трезубец - 2018 (Trident Juncture 2018) при участии США и еще 30 стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet