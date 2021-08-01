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В Лондоне мужчина с ножом напал на посетителей офиса Sony

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Двое людей получили ножевые ранения. Прибывшие на место полицейские арестовали нападавшего.

В Лондоне неизвестный в пятницу, 2 ноября, напал с ножом на посетителей офиса Sony Music. В результате нападения двое людей были ранены, сообщает Скотланд Ярд в своем микроблоге в Twitter.

Полицейским удалось задержать нападавшего.

"Два человека получили ножевые ранения - их жизни ничего не угрожает. Один человек был арестован", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что не рассматривают инцидент как теракт.

 

Напомним, в конце августа в Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих.

Также в Киеве полицейские задержали мужчину, бросавшегося на прохожих с ножом.

 

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Теги: Лондон, видео, нападение, Великобритания, ранение, нож, задержание, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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