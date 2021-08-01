В Лондоне мужчина с ножом напал на посетителей офиса Sony
Двое людей получили ножевые ранения. Прибывшие на место полицейские арестовали нападавшего.
В Лондоне неизвестный в пятницу, 2 ноября, напал с ножом на посетителей офиса Sony Music. В результате нападения двое людей были ранены, сообщает Скотланд Ярд в своем микроблоге в Twitter.
Полицейским удалось задержать нападавшего.
"Два человека получили ножевые ранения - их жизни ничего не угрожает. Один человек был арестован", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что не рассматривают инцидент как теракт.
Evacuation @sony hq pic.twitter.com/xgrwLigiwE— rachael bee (@rachaelbee1) 2 ноября 2018 г.
Напомним, в конце августа в Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих.
Также в Киеве полицейские задержали мужчину, бросавшегося на прохожих с ножом.
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