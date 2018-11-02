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В Египте расстреляли три автобуса с христианами: семеро погибших

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Нападение произошло возле монастыря Святого Самуила, куда направлялись паломники. Правоохранители ищут боевиков.
Расстрел автобуса с христианами в 2017 году (архивное фото)
Расстрел автобуса с христианами в 2017 году (архивное фото)
EPA

В египетской провинции Эль-Минья неизвестные расстреляли три автобуса, в которых ехали христиане. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает спутниковый телеканал Al Arabiya.

По меньшей мере семь человек погибли и 14 человек были ранены. Отмечается, что автобусы направлялись к монастырю Святого Самуила.

Большинство пострадавших ехали в первых двух автобусах. Третий автобус также был обстрелян, однако его водителю удалось быстро уехать с места обстрела.

Силы безопасности окружили район, ведется поиск стрелявших.

Тем временем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на силовые структуры страны сообщал лишь о пяти пострадавших в результате обстрела.

В мае 2017 года в том же районе группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися в паломничество в упомянутый монастырь. Тогда погибли около 30 человек, десятки получили ранения.

Напомним, в апреле 2017 года два взрыва прогремели в апреле 2017 года в двух церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви города Танта погибли 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

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Теги: смерть, Египет, убийство, христиане, расстрел
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Источник: korrespondent.net

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