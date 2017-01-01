Путин хочет вернуть советское название разведке РФ
Президент России Владимир Путин предложил вернуть название времен СССР для военной разведки РФ - Главное разведывательное управление.
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Об этом он заявил на встрече с ветеранами и сотрудникам спецслужбы, передает ТАСС.
“Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил... Непонятно, куда исчезло слово разведывательное - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить“, - сказал он под аплодисменты в зале.
Глава РФ отметил, что разведка является неотъемлемой частью воинского дела.
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Отметим, что Главное управление Генерального штаба РФ было образовано в 2010 году, после переименования.
Ранее, 25 октября, Путин заявил об опасности возобновления гонки вооружений, если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и пригрозил Европе, если она разместит американские ракеты на своей территории.