В Польше обыскали более 20 самолетов из-за сообщения о минировании

В одном из случаев, когда была получена информация о бомбе, пассажиров попросили выйти из самолета для проведения детальной проверки.

В Польше пограничники и службы безопасности обыскали 21 самолет, который из польских городов должен был лететь в Лондон. Как сообщает Interia.pl, самолеты обыскали накануне, 1 ноября, в связи с информацией от неизвестного лица о том, что в одном из самолетов, летящих в Лондон, заложена взрывчатка.

По словам представительницы Пограничной службы Польши Анны Михальской, службы проверили пять самолетов, стартовавших из варшавских аэропортов имени Шопена и Модлин. Также были провеены четыре самолета в аэропорту во Вроцлаве, три - в Кракове, два - в Познани, Гданьске и Катовице, а также по одному в Ряшеве, Люблине и Ольштыне.

Также сообщается, что детальная проверка касалась как самолетов, так и багажа, в том числе и ручного. В одном из случаев, когда была получена информация о бомбе, пассажиров попросили выйти из самолета для проведения детальной проверки.

Кроме того, детальную проверку осуществили на самолете из Гданьска в Лондон, который вылетал в пятницу.

"Ни в одном из этих самолетов взрывчатка не обнаружена", - отметила представительница погранслужбы.

Напомним, 1 ноября в Киеве эвакуировали железнодорожный и центральный автовокзал из-за сообщений о минировании. После проверки специалисты взрывчатых веществ не обнаружили.

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