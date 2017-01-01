Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше обыскали более 20 самолетов из-за сообщения о минировании

Комментариев: 0
В одном из случаев, когда была получена информация о бомбе, пассажиров попросили выйти из самолета для проведения детальной проверки.
Детальная проверка касалась как самолетов, так и багажа
Детальная проверка касалась как самолетов, так и багажа
nteria.pl

В Польше пограничники и службы безопасности обыскали 21 самолет, который из польских городов должен был лететь в Лондон. Как сообщает Interia.pl, самолеты обыскали накануне, 1 ноября, в связи с информацией от неизвестного лица о том, что в одном из самолетов, летящих в Лондон, заложена взрывчатка.

По словам представительницы Пограничной службы Польши Анны Михальской, службы проверили пять самолетов, стартовавших из варшавских аэропортов имени Шопена и Модлин. Также были провеены четыре самолета в аэропорту во Вроцлаве, три - в Кракове, два - в Познани, Гданьске и Катовице, а также по одному в Ряшеве, Люблине и Ольштыне.

Также сообщается, что детальная проверка касалась как самолетов, так и багажа, в том числе и ручного. В одном из случаев, когда была получена информация о бомбе, пассажиров попросили выйти из самолета для проведения детальной проверки.

Кроме того, детальную проверку осуществили на самолете из Гданьска в Лондон, который вылетал в пятницу.

"Ни в одном из этих самолетов взрывчатка не обнаружена", - отметила представительница погранслужбы.

Напомним, 1 ноября в Киеве эвакуировали железнодорожный и центральный автовокзал из-за сообщений о минировании. После проверки специалисты взрывчатых веществ не обнаружили.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, авиация, самолет, аэропорт, эвакуация, проверка, минирование, самолеты, заминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь