Константинополь может отозвать автокефалию у РПЦ

Во Вселенском патриархате пригрозили Русской православной церкви отзывом ее автокефального статуса.

Вселенский патриархат может отозвать автокефальный статус Русской православной церкви. Об этом заявил представитель Константинополя при Всемирном совете церквей, архиепископ Иов (Геча), сообщает в пятницу, 2 ноября, ВВС Украина.

В частности, он отметил, что Константинопольский патриарх продолжает оставаться лидером мирового православия, несмотря на то, что РПЦ отказывает ему в этом статусе.

"Центры мирового православия никогда никто не может ставить под сомнение. Вселенские соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу как второму после него одинаковые привилегии. Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учение Вселенских соборов и отпадаем от православия", - заявил архиепископ.

Он рассказал, что автокефальные статусы православных церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами, но именно Константинополь дал им статус независимых.

"И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат сочтет это нужным, он может и отменить этот статус", - допустил представитель Константинопольской церкви.

Отвечая на вопрос, может ли в таком случае Константинополь забрать патриаршее достоинство у Московской кафедры, он выразил надежду, что РПЦ "обратится к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, потому что Вселенский престол не желает рвать отношения с православной церковью в России".

"Но если такая ситуация будет сохраняться в течение долгого времени, то конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры. Прибегнуть к определенным решениям, чтобы обеспечить единство Церкви", - отметил архиепископ.

Кроме того, он добавил, что если сегодня православная церковь в России сомневается в правах Константинополя на предоставление автокефалии, то "она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией".

Напомним, архиепископ Иов также заявил, что Московского патриархата в Украине больше нет. Также в Константинополе рассказали, как будет называться церковь в Украине после предоставления Томоса.

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