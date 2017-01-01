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Прокуратура требует для лидеров каталонских сепаратистов до 25 лет тюрьмы

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Обвинение считает, что 12 лидеров движения за независимость Каталонии должны быть лишены свободы на срок от 7 до 25 лет тюрьмы, считает обвинение.
Лидер правительства Каталонии Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании
Лидер правительства Каталонии Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании
dw.de

Испанская прокуратура потребовала лишить свободы бывших лидеров каталонских сепаратистов. 12 ключевых представителей сепаратистского движения должны получить сроки от 7 до 25 лет за мятеж и неправомерное использование бюджетных средств при попытке отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года. Об этом сообщила прокуратура в Мадриде в пятницу, 2 ноября.

В частности, для бывшего заместителя главы правительства Каталонии Ориола Жункераса прокурор потребовал 25-летний срок, для экс-спикера парламента в Барселоне Карме Фуркадей и бывшего главы Национальнрой ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса - 17 лет тюрьмы.

В отношении скрывающегося в Бельгии бывшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона решение не принято, так как законы Испании не позволяют вести подобный процесс в отсутствие обвиняемого.

В общей сложности перед судом должны предстать 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии. Девяти из них инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании.

В настоящее время Жункерас и ряд других лидеров сепаратистов находятся в следственном изоляторе. Верховный суд не назначил дату процесса, но, по сообщениям испанских СМИ, он, по всей видимости, откроется в начале 2019 года.

Ранее стало известно, что лидер правительства Каталонии Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: суд, Испания, Мадрид, Каталония, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии, Карлес Пучдемон
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Источник: korrespondent.net

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