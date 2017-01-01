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В Лондоне подростка арестовали за домогательства к девяти женщинам

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Нападения происходили по вечерам в течение пяти недель. Правоохранителям пришлось усилить патрулирование района, чтобы успокоить общественность.
Наибольшее количество нападений было зафиксировано в районе Блэквел Вэй
Наибольшее количество нападений было зафиксировано в районе Блэквел Вэй
Google

Полиция задержала 13-летнего подростка по подозрению в сексуальных домогательствах к девяти женщинам в восточной части Лондона. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что нападения происходили по вечерам, в течение пяти недель между 6 сентября и 11 октября.

Подростка задержали до конца ноября для выяснения обстоятельств дела.

Также сообщается, что полиция усилила патрулирование района, в котором происходили нападения, чтобы успокоить общественность.

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Напомним, ранее Google уволил 48 человек по обвинениям в домогательствах.

 

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Теги: Лондон, подросток, арест, нападение, Великобритания, сексуальные домогательства
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Источник: korrespondent.net

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