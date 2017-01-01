В Лондоне подростка арестовали за домогательства к девяти женщинам
Нападения происходили по вечерам в течение пяти недель. Правоохранителям пришлось усилить патрулирование района, чтобы успокоить общественность.
Полиция задержала 13-летнего подростка по подозрению в сексуальных домогательствах к девяти женщинам в восточной части Лондона. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что нападения происходили по вечерам, в течение пяти недель между 6 сентября и 11 октября.
Подростка задержали до конца ноября для выяснения обстоятельств дела.
Также сообщается, что полиция усилила патрулирование района, в котором происходили нападения, чтобы успокоить общественность.
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