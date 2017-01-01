Трамп анонсировал санкции в стиле Игры престолов

Американский президент опубликовал в социальной сети собственное фото с подписью "Санкции близко".

Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, опубликовав в Twitter постер в стиле популярного американского сериала Игра престолов.

Так, Трамп опубликовал собственное фото с подписью "Санкции близко", делая отсылку к слогану Игры престолов "Зима близко".

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что в ближайший понедельник Вашингтон внесет в санкционный список более 700 компаний в рамках антииранских ограничений.

Ранее СМИ сообщили, что США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана.

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