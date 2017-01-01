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ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел автобуса с христианами

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"Исламское государство" заявило о причастности к обстрелу автобуса с христианами в провинции Эль-Минья.
В Египте расстреляли автобус с христианами-коптами
В Египте расстреляли автобус с христианами-коптами
twitter.com/AFP

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку на автобус с коптскими христианами, в результате которой в пятницу, 2 ноября, погибли по меньшей мере 7 человек и еще 14 получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информационный ресурс ИГИЛ.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку на египетских христиан", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось о расстреле автобуса с христианами в Египте. В результате атаки семеро человек погибли, еще 14 были ранены.

В мае 2017 года в том же районе группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися в паломничество. Тогда погибли около 30 человек, десятки получили ранения.

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Теги: Египет, тероризм, автобус, обстрел, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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