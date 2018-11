ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел автобуса с христианами

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку на автобус с коптскими христианами, в результате которой в пятницу, 2 ноября, погибли по меньшей мере 7 человек и еще 14 получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информационный ресурс ИГИЛ.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку на египетских христиан", – говорится в сообщении.

#UPDATE The Islamic State group claimed an attack by gunmen on a bus carrying Coptic Christians in central Egypt, killing seven in the latest assault on the religious minority https://t.co/SNcZhUBIp3