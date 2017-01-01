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В Финляндии пилота сняли с рейса по подозрению в опьянении

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Перед вылетом пилота проверили на алкоголь и наркотические вещества, после чего его увела полиция.
Пилота Norwegian сняли с рейса по подозрению в приеме алкоголя или наркотиков
Пилота Norwegian сняли с рейса по подозрению в приеме алкоголя или наркотиков
Wikipedia

В Финляндии полиция вечером 2 ноября сняла с рейса пилота авиакомпании Norwegian, заподозренного в употреблении алкоголя или наркотиков, сообщает Iltalehti.
 
Инцидент произошел в аэропорту Хельсинки-Вантаа.. Рейс должен был вылететь в Дубай в 18:05, но из-за замены пилота вылет отложили до 22:30.
 
Пилоты прошли традиционную проверку на алкоголь и запрещенные вещества перед вылетом. После этого летчик прошел в кабину и даже успел представиться пассажирам. В этот момент за ним пришли полицейские и вывели его из самолета.

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Ранее сообщалось, что пилота авиакомпании Japan Airlines, летевшего рейсом Лондон – Токио, отстранили от полета из-за алкогольного опьянения.

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Теги: наркотики, алкоголь, самолет, Финляндия, пилот
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Источник: korrespondent.net

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