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Трамп рассказал о нелегкой жизни своей супруги

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Президент США Дональд Трамп признал, что первой леди страны Меланье Трамп "не так уж легко" быть за ним замужем.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания

Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье "не так уж легко" находиться с ним в браке. Об этом он рассказал на выступлении перед сторонниками в штате Западная Виргиния 2 ноября, сообщает РИА Новости.
 
"Она замечательная, замечательная первая леди… И если вы думаете, что это легко – быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко", – сказал американский лидер.
 
Напомним, что Трампа неоднократно критиковали за невнимательное отношение к супруге. Кроме того, президента США не раз обвиняли в изменах жене. Сама Меланья признавалась, что чувствует себя самым затравленным человеком в мире.

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Теги: брак, замужество, первая леди, Дональд Трамп, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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