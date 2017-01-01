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В США перехватили еще одну подозрительную посылку

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1 ноября в Калифорнии была перехвачена подозрительная посылка, отправленная миллиардеру Тому Стейеру.
Сотрудники ФБР перехватили еще одну подозрительную посылку
Сотрудники ФБР перехватили еще одну подозрительную посылку


Федеральное разведывательное бюро задержало еще одну подозрительную посылку, отправленную на имя американского миллиардера Тома Стейера. Об этом сообщается в Twitter ФБР.

Отмечается, посылка была перехвачена вечером 1 ноября. При этом она стала первой, которую посылают Стейеру.

"ФБР подтвердило, что вчера вечером в Калифорнии была перехвачена посылка, похожая по внешнему виду на другие", – говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы. Кроме того, посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Полиции быстро удалось найти преступника. Им оказался 56-летний Сизар Сэйок из Флориды. Всего он отправил 14 бомб.

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Теги: США, бомба, ФБР, посылка
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Источник: korrespondent.net

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