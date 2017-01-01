Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси запретят фото- и видеосъемку жителей без их согласия

Комментариев: 0
Конституционный суд Беларуси констатирует, что в настоящее время сохраняется "правовой дефект" в отношении порядка использования изображений граждан.
Фотографироваться в Беларуси нужно будет аккаратно
Фотографироваться в Беларуси нужно будет аккаратно
 
Беларусь готовится внести изменения в Гражданский кодекс, которые предусматривают запрет на фото- и видеосъемку граждан страны без их согласия. Конституционный суд (КС) Беларуси поручил правительству разработать соответствующие изменения в законодательство и внести их в парламент, сообщает Интерфакс-Украина.
 
КС Беларуси констатирует, что в настоящее время сохраняется "правовой дефект" в отношении порядка использования изображений граждан. Ссылаясь на нормы Конституции, суд признал необходимым "установить особенности правового режима использования и охраны изображения гражданина с определением пределов реализации и условий ограничения права на изображение".
 
 
В решении КС поясняется, что рассмотрение данного вопроса ранее инициировала Белорусская республиканская коллегия адвокатов. В заявлении коллегии отмечается, что распространение в СМИ и интернете изображений граждан может быть сопряжено с нарушением их прав и законных интересов.
 
Также юристы считают, что использование изображения гражданина без его согласия является вторжением в частную жизнь и нарушением права на личную тайну.
 
В документе КС также ссылается на обращение общественного совета при МВД Беларуси, который ссылается "на факты самовольного фотографирования и видеосъемки сотрудников органов и подразделений МВД".
 
В МВД считают, что "при тенденциозных подходах к опубликованию изображения это может влечь негативные последствия, в том числе наносить непоправимый ущерб имиджу системы правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и подразделений МВД".
 
Напомним, что ранее вступили в силу новые законодательные требования по защите, обращению и использованию персональных данных граждан
 
Персональные данные могут быть использованы лишь при таких условиях и требованиях: гражданин должен дать свое четкое позитивное разрешение перед использованием его данных; человек имеет право получать четкую и понятную информацию о том, кто использует данные, как и с какой целью; гражданин может требовать, чтобы его персональные данные были удалены (право "быть забытым"); имеет право передать персональные данные другому провайдеру услуг и право знать, были ли персональные данные похищены.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, фото, фотография, персональные данные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь