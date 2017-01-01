В Беларуси запретят фото- и видеосъемку жителей без их согласия
Конституционный суд Беларуси констатирует, что в настоящее время сохраняется "правовой дефект" в отношении порядка использования изображений граждан.
Беларусь готовится внести изменения в Гражданский кодекс, которые предусматривают запрет на фото- и видеосъемку граждан страны без их согласия. Конституционный суд (КС) Беларуси поручил правительству разработать соответствующие изменения в законодательство и внести их в парламент, сообщает Интерфакс-Украина.
КС Беларуси констатирует, что в настоящее время сохраняется "правовой дефект" в отношении порядка использования изображений граждан. Ссылаясь на нормы Конституции, суд признал необходимым "установить особенности правового режима использования и охраны изображения гражданина с определением пределов реализации и условий ограничения права на изображение".
В решении КС поясняется, что рассмотрение данного вопроса ранее инициировала Белорусская республиканская коллегия адвокатов. В заявлении коллегии отмечается, что распространение в СМИ и интернете изображений граждан может быть сопряжено с нарушением их прав и законных интересов.
Также юристы считают, что использование изображения гражданина без его согласия является вторжением в частную жизнь и нарушением права на личную тайну.
В документе КС также ссылается на обращение общественного совета при МВД Беларуси, который ссылается "на факты самовольного фотографирования и видеосъемки сотрудников органов и подразделений МВД".
В МВД считают, что "при тенденциозных подходах к опубликованию изображения это может влечь негативные последствия, в том числе наносить непоправимый ущерб имиджу системы правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и подразделений МВД".
Напомним, что ранее вступили в силу новые законодательные требования по защите, обращению и использованию персональных данных граждан.
Персональные данные могут быть использованы лишь при таких условиях и требованиях: гражданин должен дать свое четкое позитивное разрешение перед использованием его данных; человек имеет право получать четкую и понятную информацию о том, кто использует данные, как и с какой целью; гражданин может требовать, чтобы его персональные данные были удалены (право "быть забытым"); имеет право передать персональные данные другому провайдеру услуг и право знать, были ли персональные данные похищены.
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