Непогода в Италии: число жертв продолжает расти

Последними жертвами непогоды в Италии стали 87-летняя женщина и 62-летний немецкий турист, погибшие в Сардинии в результате удара молнии.

Число жертв непогоды в Италии возросло до 20 человек ansa.it

С начала недели в Италии, по меньшей мере, 20 человек погибли в результате непогоды, уничтожившей тысячи гектаров леса на севере страны. Об этом со ссылкой на данные агентства по гражданской защите страны сообщает в субботу, 3 ноября, AFP.

В частности, отмечено, что последними жертвами непогоды стали 87-летняя женщина и 62-летний немецкий турист - они погибли 2 ноября в Сардинии в результате удара молнии.

"Это похоже на землетрясение. Тысячи гектаров леса были снесены, словно гигантской электрической пилой", - сказал губернатор области Венето Лука Зайя.

Он также добавил, что 160 тысяч человек в регионе остались без электричества.

Ранее в Италии жертвами непогоды за день стали четыре человека, а общее число погибших достигло 17 человек.

Напомним, непогода обрушилась на многие районы Италии в воскресенье, 28 октября.

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