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В Афганистане убили американского военного

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В результате нападения в афганском Кабуле погиб американский военнослужащий, еще один получил ранение.
В результате нападения в Кабуле погиб американский военнослужащий
В результате нападения в Кабуле погиб американский военнослужащий

В Афганистане в результате нападения в Кабуле погиб американский военнослужащий, еще один получил ранение. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает сайт миссии НАТО Решительная поддержка (Resolute Support).

Указано, что речь идет о «внутренней атаке» - нападающий был военнослужащим национальной обороны или сил безопасности Афганистана. По предварительным данным, он был убит другими солдатами афганской армии.

"Потерпевший американский военнослужащий находится в стабильном состоянии, он доставлен на авиабазу Баграм", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту происшествия ведется расследование.

Ранее бригадный генерал армии США Джеффри Смайли получил ранение во время атаки боевиков радикального движения Талибан на офис губернатора афганской провинции Кандагар.

Также сообщалось, что в Афганистане в госучреждении произошла стрельба, в результате чего были ранены два американца.

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Источник: korrespondent.net

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