КНДР пригрозила возобновить наращивание ядерного оружия

Пхеньян пригрозил США вернуться к политике одновременного экономического развития и производства ядерного оружия.

Ким Чен Ын и Трамп на саммите в Сингапуре

Северная Корея предупредила, что может возобновить наращивание ядерных вооружений, если США не снимут санкции с Пхеньяна. Об этом со ссылкой на заявление МИД КНДР сообщает в субботу, 3 ноября, Associated Press.

В частности, Пхеньян пригрозил вернуться к политике одновременного экономического развития и производства ядерного оружия.

"США думают, что постоянно повторяющиеся санкции и давление приведут к денуклеаризации. Такое мнение вызывает только смех", - говорится в заявлении северокорейского МИД.

КНДР также обвинила Вашингтон в невыполнении обязательств, которые взяли на себя лидеры Северной Кореи и США на встрече в Сингапуре.

Напомним, президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в июне в Сингапуре и подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове и денуклеаризации.

Вскоре стало известно, что вторая встреча лидеров стран запланирована на январь 2019 года. Ожидается, что саммит пройдет до 10 января. По словам Трампа, он встретится с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября.

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