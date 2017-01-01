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В Египте назвали причину крушения истребителя МиГ-29М

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В армии Египта назвали предварительную причину крушения истребителя МиГ-29М российского производства.
МиГ-29М российского производства разбился в Египте
МиГ-29М российского производства разбился в Египте
globallookpress.com

Причиной аварии истребителя МиГ-29М российского производства в Египте стали неполадки в системе управления. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил официальный представитель египетской армии в Twitter.

По его словам, инцидент произошел в ходе тренировочного полета. Летчик остался жив.

Известно, что египетские ВВС получили указанный самолет в 2018 году.

Напомним, в Египте во время выполнения тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М российского производства.

Перед этим сообщалось, что в России военно-учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду в Краснодарском крае.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Египет, авария, падение, крушение, истребитель, причина, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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