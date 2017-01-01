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В Париже пенсионерку уличили в 700 кражах в магазинах игрушек

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Французская полиция задержала 72-летнюю жительницу Парижа, которая совершила более 700 краж в магазинах игрушек.
Украденные игрушки старушка продавала в интернете
Украденные игрушки старушка продавала в интернете
IKEA

В Париже полиция задержала 72-летнюю местную жительницу, которая совершила более 700 краж в магазинах игрушек. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщило издание LCI.

Отмечено, что украденные товары она продавала в интернете. По данным полиции, пенсионерка с июня 2018 года разместила 957 объявлений о продаже игрушек, которые описывались как новые и в оригинальной упаковке.

Сообщается, что в ходе обысков полиция обнаружила в квартире женщины почти тысячу различных предметов и 40 тыс. евро наличными.

В свою очередь задержанная объяснила, что крала вещи в основном "от безделья".

Ранее в Одесской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год за похищение собаки.

Также сообщалось, что полиция Одессы поймала автомобильного вора, который несколько месяцев похищал зеркала с припаркованных автомобилей и требовал за них выкуп.

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Теги: Франция, кража, игрушки, магазины, Париж, женщина, пенсионеры, игрушка, кражи, задержание, пенсионерка, старушка
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Источник: korrespondent.net

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