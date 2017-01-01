России передали список украинцев на выдачу Турции

Глава Турции Реджеп Эрдоган передал российской стороне список заключенных украинцев для их освобождения.

Реджеп Эрдоган заявил о передаче РФ списка заключенных украинцев для их освобождения Пресс-служба президента Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список заключенных украинцев для их освобождения. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины в Стамбуле в субботу, 3 ноября, трансляция которого велась на странице Петра Порошенко в Facebook.

В частности, Эрдоган напомнил, что ранее Россия выдала Турции двух украинских заключенных - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу, немедленно передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и успешно его решили", - заявил турецкий лидер.

Ранее президент Петр Порошенко предложил главе Турции Реджепу Эрдогану направить турецких военных на Донбасс в рамках миротворческой миссии ООН.

Напомним, 25 октября 2017 года украинцев Чийгоза и Умерова в России освободили и передали Турции.

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