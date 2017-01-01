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В Шотландии мужчина застрял на скале, спасаясь от тюленей

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Полсотни агрессивных млекопитающих загнали рыбака на скалу, где он вынужден был оставаться до прибытия спасателей.
Тюлени на пляже (архивное фото)
Тюлени на пляже (архивное фото)

На пляже шотландского города Аймут около 50 тюленей напали на мужчину, который возвращался с рыбалки. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что из-за агрессивного поведения тюленей мужчина вынужден был забраться на скалу, где застрял до наступления темноты.

В операции по спасению рыбака со скалы участвовали четыре бригады береговой охраны, а также полиция.

Для того, чтобы опуститься к мужчине, который находился на высоте 23 метра, пришлось использовать специальный канат.

 
 
Ранее сообщалось, что в Индии разъяренный слон напал на автобус с туристами.

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Теги: животные, фото, Пляж, спасение, Шотландия, тюлени
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Источник: korrespondent.net

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