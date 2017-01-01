В Британии дети получили травмы из-за инцидента с надувной горкой
Семеро пострадавших были отправлены в крупные травматологические центры Лондона с серьезными повреждениями.
В результате инцидента с большой надувной горкой в парке английского города Уокинг были серьезно травмированы семь детей, сообщает Daily Mail.
По информации издания, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Они получили травмы шеи, рук, ног а также позвоночника.
Свидетели происшествия рассказали, что группа детей начала падать во время подъема на высокую надувную горку, когда одна из ее стен отошла в сторону.
По их словам, горка выглядела "хлипкой" и на ней одновременно было около 40 человек, что возможно стало причиной инцидента.
Отмечается, что люди собрались в парке, чтобы посмотреть фейерверк, однако после происшествия полиция эвакуировала всех посетителей мероприятия.
Cмотрите фотогалерею: В Британии дети получили травмы из-за инцидента с надувной горкой
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