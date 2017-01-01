В результате удара коалиции США по Сирии погибли мирные жители - СМИ

Возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, утверждают правозащитники.

В результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции в Сирии погибли мирные жители. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей правозащитной организации Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

По словам наблюдателей, погибли 14 мирных жителей, в том числе пять детей до 18 лет.

Собеседник агентства не исключил, что число жертв может возрасти. Он отметил, что в ходе налета были уничтожены девять боевиков "Исламского государства" (ИГ).

Наблюдатели сообщают, что удар был нанесен по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Представители международной коалиции пока не прокомментировали эту информацию.

SOHR, базирующийся в Лондоне, получает данные от сети информаторов в Сирии. Данные правозащитников не всегда могут быть подтверждены официально.

Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.

Источник: Русская служба DW

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