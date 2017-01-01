Германия против ликвидации договора РСМД
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает необходимым пересмотреть политику контроля над вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.
По словам Мааса, отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ликвидирует одно из самых больших достижений в области разоружения. Поэтому, в отличие от США, Германия вместе с европейскими союзниками будет выступать за его сохранение, подчеркнул глава МИД ФРГ.
"Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений", - подытожил Маас.
Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
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