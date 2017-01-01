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Германия против ликвидации договора РСМД

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Глава МИД ФРГ озвучил ключевые пункты, на которых должна основываться международная безопасность.
Глава МИД ФРГ Хайко Мас
Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает необходимым пересмотреть политику контроля над вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

По словам Мааса, отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ликвидирует одно из самых больших достижений в области разоружения. Поэтому, в отличие от США, Германия вместе с европейскими союзниками будет выступать за его сохранение, подчеркнул глава МИД ФРГ.

Министр перечислил четыре пункта, на которых, по его мнению, должна основываться международная безопасность. Они включают возвращение к практике обмена данными между США, Европой и Россией, преобладание общих интересов над "взаимным недоверием", всеобъемлющий мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказание давления на Китай с целью добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

"Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений", - подытожил Маас.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

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Теги: Европа, США, Германия, ракеты, договор, гонка вооружений
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Источник: korrespondent.net

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