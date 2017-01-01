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Масштабное ДТП в Китае: число пострадавших превысило 40 человек

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Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на северо-западе Китая возросло до 44 человек.
Масштабное ДТП в Китае: число пострадавших превысило 40 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, ещё 44 пострадали в результате крупного ДТП в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа.

Среди пострадавших десять человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 27 пострадавших.

Напомним, инцидент произошел днем в субботу, 3 ноября на пункте оплаты скоростной трассы в Ланьжоу.

Грузовик, водитель которого потерял контроль на управлением, врезался в 31 автомобиль. По его словам, у транспортного средства отказали тормоза.

Полиция уже задержала водителя, который получил лёгкие травмы.

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Теги: ДТП, Китай, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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