В НАТО рассказали о трудностях на Восточном фронте
Глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае столкновения с Россией европейские страны - участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента. Об этом сообщает журнал Defense News.
В статье указано, что на сегодняшний день члены НАТО столкнулись с недостаточной "военной мобильностью" по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт.
Для решения данной проблемы необходимо найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути.
Также странам - участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства. Отмечается, что эти вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран - участниц организации.
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Ранее сообщалось, что НАТО намерено значительно увеличить оборонную способность Европы.
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