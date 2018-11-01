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В НАТО рассказали о трудностях на Восточном фронте

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Члены альянса столкнулись с проблемой недостаточной мобильности войск и техники в случае реальной угрозы в Восточной Европе.
Американские военные во время учений НАТО (архивное фото)
Американские военные во время учений НАТО (архивное фото)
twitter U.S. Dept of Defense

Глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае столкновения с Россией европейские страны - участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента. Об этом сообщает журнал Defense News.

"Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые", - отметил Брукс. 

В статье указано, что на сегодняшний день члены НАТО столкнулись с недостаточной "военной мобильностью" по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт.

Для решения данной проблемы необходимо найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути.

Также странам - участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства. Отмечается, что эти вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран - участниц организации.

СМИ: Пентагон собирает данные на случай войны с РФ

Ранее сообщалось, что НАТО намерено значительно увеличить оборонную способность Европы.

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Теги: Россия, НАТО, угроза, войска, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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