Трамп остановил выступление из-за инцидента со зрителем
Во время выступления американского лидера во Флориде человеку в толпе понадобилась медицинская помощь.
Президент США Дональд Трамп приостановил выступление на предвыборном митинге в поддержку республиканцев во Флориде из-за того, что человеку в толпе стало плохо.
Во время инцидента американский лидер пытался приободрить пострадавшего и позвал докторов.
После ухода медиков Трамп отметил, что люди по семь часов стояли на жаре, чтобы занять место поближе к нему.
Инцидент занял не более пяти минут.
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