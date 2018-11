Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Ирана.

"Годы я призывал к полному восстановлению санкций против кровавого террористического режима Ирана, угрожающего всему миру. Спасибо, президент Трамп, за исторический шаг", - подчеркнул Нетаньяху в Twitter.

Thank you, President Trump, for your historic decision. The sanctions are truly coming @realDonaldTrump pic.twitter.com/JTLW6LMOg0