Пожар в больнице Рио-де-Жанейро унес жизни трех человек

Возгорание началось на втором этаже медучреждения и совпало со временем, когда в здании находилось множество посетителей.

В бразильском городе Рио-де-Жанейро в результате пожара в больнице погибли три человека, сообщает Globo.

Отмечается, что сильный пожар произошел в муниципальной больнице Лоуренсу Жоржи в субботу, 3 ноября.

По информации телеканала, люди погибли во время эвакуации из медицинского учреждения.

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