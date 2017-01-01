Пожар в больнице Рио-де-Жанейро унес жизни трех человек
Возгорание началось на втором этаже медучреждения и совпало со временем, когда в здании находилось множество посетителей.
В бразильском городе Рио-де-Жанейро в результате пожара в больнице погибли три человека, сообщает Globo.
Отмечается, что сильный пожар произошел в муниципальной больнице Лоуренсу Жоржи в субботу, 3 ноября.
По информации телеканала, люди погибли во время эвакуации из медицинского учреждения.
Напомним, в начале сентября в столице Бразилии пожар полностью уничтожил Национальный музей.
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