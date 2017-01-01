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В Индонезии произошло новое землетрясение

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Эпицентр землетрясения располагался в 54 километрах на запад от населенного пункта Бенкулу, на глубине более 50 километров.
В Индонзии произошло землетрясение
В Индонзии произошло землетрясение
Getty Images

Мощное землетрясение произошло у побережья Индонезии. Его магнитуда составила 5,2 балла, сообщает в воскресенье, 4 ноября, Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался на глубине более 50 километров и в 54 километрах на запад от населенного пункта Бенкулу.

Информации о разрушениях и жертвах пока не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

 

Напомним, в начале октября в Индонезии произошло мощное землетрясение и цунами.  В результате удара стихии погибли 2 256 человек, 4612 пострадали. Кроме того, более 220 тысяч остались без жилья.

А 2 ноября в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2.

 

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Теги: Землетрясения, Индонезия, магнитуда, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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