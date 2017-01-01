Возле Греции произошло три землетрясения

Все три подземных толчка были зафиксированы в течение получаса. Наиболее сильным был третий толчок.

У побережья Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Читай также: Землетрясение произошло в Китае

Отмечается, что магнитуда подземных толчком составляла 3,5, 4,7 и 4,9. В частности, первое землетрясение произошло в 02:44 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.

Второе землетрясение произошло спустя 20 минут. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.

Третье землетрясение произошло в 03:12 по местному времени. Его магнитуда составила 4,9. Эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков также находилась на глубине 10 км.

Напомним, минувшей ночью землетрясение было также зафиксировано в Индонезии. Его магнитуда составила 5,2 балла. А 2 ноября в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2.