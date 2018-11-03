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В Афганистане погиб мэр американского города

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Он служил в Национальной гвардии штата Юта.
Погибший мэр города
Погибший мэр города
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В Кабуле погиб мэр города Северный Огден (штат Юта) Брент Тейлор, который временно сложил полномочия и в январе 2018 года отправился в командировку в Афганистан. Он служил в рядах Национальной гвардии штата.

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Как сообщает CNN, Тейлора убил солдат афганской армии. По данным CBS, еще один американский военнослужащий был ранен в результате этого нападения. Нападавшего застрелили ответным огнем.

39-летний Брент Тейлор, офицер Национальной гвардии штата Юта, ранее отслужил два срока в Ираке и еще один срок — в Афганистане. Тейлор стал мэром Северного Огдена, города с населением около 17 тысяч человек, в 2013 году.

Напомним, ранее сообщалось о нападении, но не уточнялось имя погибшего. 

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Теги: Афганистан, мэр, США, военный
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