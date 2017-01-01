На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Эпицентр находился в 53 км к юго-западу от города Марави. Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.

На Филиппинах утром в воскресенье, 4 ноября, произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Отмечается, что эпицентр стихии находился в 53 км к юго-западу от города Марави, расположенном на острове Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 609 км.

Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала. Угрозы возникновения цунами нет.

Отметим, это уже третье сообщение о серьезном землетрясении в воскресенье. Ранее сразу три землетрясения произошли возле побережья Греции. Также минувшей ночью землетрясение было зафиксировано в Индонезии. Его магнитуда составила 5,2 балла.